MBAPPÉ: "VOGLIO PIÙ RESPONSABILITÀ, AL PSG O ALTROVE"

19/05/2019

Kylian Mbappé spaventa il Psg e accende il calciomercato con parole che faranno discutere. Premiato come miglior giocatore di Ligue 1 in questa stagione, l'attaccante ha parlato del futuro: "Credo sia giunto il momento di avere più responsabilità, che sia con il Psg o da un'altra parte con un nuovo progetto in cui giocare".