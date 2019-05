MARQUINHOS, NIENTE JUVE: "RESTO AL PSG"

26/05/2019

E' sul punto di sfumare un altro obiettivo della Juventus per rinforzare la difesa. "Voi giornalisti sapete più cose di me (ride, ndr) - ha spiegato Marquinhos, centrale brasiliano del Psg, ai giornalisti - . Non so da dove siano uscite queste voci. L'anno prossimo giocherò ancora qui. Resto è sicuro al 100%".