MANCHESTER UNITED-POGBA, ATTESO UN CONFRONTO

23/04/2019

Pogba deve chiarire le sue vere intenzioni con il suo club, il Manchester United, in vista del prossimo mercato estivo. Secondo quanto scrive il giornale spagnolo 'As', il centrocampista francese della Nazionale campione del mondo sarebbe spinto dal suo manager ad andar via e "le voci sull'interessamento del Real Madrid sono reali". E in passato si era parlato anche di un possibile ritorno a Torino dell'ex giocatore della Juventus.