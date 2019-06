MANCHESTER CITY VICINO A MAGUIRE

21/06/2019

Il derby di mercato di Manchester per Harry Maguire, difensore del Leicester e della nazionale inglese, dovrebbe esser vinto dal City. Secondo quando riporta il 'Daily Star' i Citizens hanno battuto la concorrenza dello United con una offerta da 73 milioni. Il trasferimento dovrebbe concretizzarsi gia' nella prossima settimana. Pep Guardiola considera il calciatore 26enne come il sostituto ideale di Vincent Kompany, che ha lasciato l'Inghilterra per tornare all'Anderlecht.