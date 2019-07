MALDINI: "NESSUNA FRETTA SUL MERCATO"

19/07/2019

Il Milan ha visto sfumare alcuni suoi obiettivi importanti, ma Maldini non si scoraggia e predica calma. "Abbiamo delle necessità in alcuni ruoli - ha spiegato -. Se cerchi profili di qualità, sono molto costosi". "Abbiamo tanti giocatori sott'occhio, forti, con caratteristiche diverse - ha aggiunto -. Non dobbiamo avere fretta per cercare di sbagliare il meno possibile. I giocatori buoni ci sono anche in squadre retrocesse o in campionati non di altissimo livello". "Le modalità del mercato sono trattative, opportunità e scelta - ha proseguito Maldini -. Vedo che c'è molta fretta e sembra che il Milan sia indietro, ma il mercato finisce il 2 settembre". "Vogliamo dare la squadra completa al mister il prima possibile - ha concluso -. Ci stiamo lavorando".