LIPSIA: "WERNER AL BAYERN? FORSE NO"

07/05/2019

L'allenatore del Lipsia Ralf Rangnick ha lasciato intendere che Timo Werner potrebbe ancora rimanere al club per un altro anno prima di unirsi al Bayern Monaco. Il 23enne attaccante, 19 gol in questa stagione, è accostato ai bavaresi e avrebbe già l'accordo. "Non posso escludere che Timo rimanga fino al 2020", ha dichiarato l'allenatore del Lipsia, aggiungendo però che il club non merita di perdere il giocatore a parametro zero.