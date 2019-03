LICHTSTEINER AVVISA L'ARSENAL: "VOGLIO GIOCARE"

23/03/2019

Queste le dichiarazioni dell'ex difensore della Juve: "A 35 anni gioco in un grandissimo club e questo la dice lunga sul mio conto. Stiamo discutendo del rinnovo ma serve che entrambe le parti siano d'accordo e felici. Io a Londra lo sono ma ho bisogno di giocare di più in vista degli Europei. Se l'allenatore dovesse dirmi che non conta più su di me, allora dovrei iniziare a preoccuparmi".