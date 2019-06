LAZIO: NON RISCATTATO ROMULO

18/06/2019

E' durata solo 6 mesi l'avventura di Romulo alla Lazio. Con un tweet, il giocatore italo-brasiliano ha annunciato l'addio al club che ha deciso di non riscattarlo dal Genoa. "Le scelte vengono fatte e devono essere rispettate, anche se sono difficili da comprendere!!! Comunque devo solo ringraziare tutti, ma principalmente i miei compagni ed i tifosi laziali per quanto vissuto in questi mesi!!! Forza Lazio".