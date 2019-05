LAZIO, LOTITO: "INZAGHI HA UN CONTRATTO"

27/05/2019

Claudio Lotito non sembra intenzionato a privarsi di Simone Inzaghi nella prossima stagione. "Inzaghi ha un contratto, non servono trattative. Non mi sono mai posto il problema sul fatto che Inzaghi possa andare via. Io non ho mai detto che Inzaghi deve andare via, stiamo parlando perché il nostro programma va da qui ai prossimi anni e lui ha un anno di contratto, non perché se ne andrà", ha spiegato il presidente della Lazio.