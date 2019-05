LAZIO, INCONTRO LOTITO-INZAGHI: UN'ALTRA FUMATA GRIGIA

24/05/2019

Altra fumata grigia in casa Lazio dopo l'incontro tra il tecnico, Simone Inzaghi, e il presidente Lotito. Come riporta LaLazioSiamoNoi.it, Inzaghi continua a chiedere tempo ma la sensazione è che potrebbe anche non restare alla guida della squadra. Il tecnico, a differenza della società, vuole attendere la fine del campionato e il possibile domino sulle panchine di Serie A prima di prendere una decisione definitiva.