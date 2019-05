LAZIO, IMMOBILE: "INZAGHI? SPERO RESTI"

26/05/2019

Ciro Immobile ha detto la sua sul futuro di SImone Inzaghi alla Lazio. "Inzaghi? Noi siamo una famiglia e si dicono le cose come stanno. Con lui ho un rapporto speciale, sarebbe per me una perdita importante. Ci siamo tutti trovati benissimo, abbiamo vinto due coppe con lui e saremmo contenti di andare avanti insieme. Poi lui e la società devono fare le loro scelte, come nel caso di Allegri con la Juve ci si può anche lasciare in buoni rapporti", ha detto a Sky.