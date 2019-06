LADY MERTENS: "DRIES VOLEVA ANDARE IN CINA, MA L'HO FATTO RAGIONARE"

13/06/2019

Dries Mertens è stato davvero vicino a sbarcare in Cina. Lo ha rivelato la moglie, Katrin Kerkhofs, n un'intervista rilasciata ad Humo. "Dries mi diceva che giocando uno o due anni in Cina, facendo sacrifici, i nostri nipoti sarebbero stati al sicuro per il futuro - ha spiegato -. Ma non saremmo stati felici. Noi abbiamo bisogno di vita sociale, ci piace il sole e i paesaggi. Un anno è lungo e può rovinare tutto. Non ho nulla contro chi accetta queste offerte o queste avventure, ma per fortuna l'ho fatto ragionare. Poi mai dire mai".