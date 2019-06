LA ROMA CEDE GERSON: VA ALLA DINAMO MOSCA PER 10 MILIONI

29/06/2019

Alla fine la Roma mette a segno un'altra plusvalenza dopo quella realizzata per la cessione di Luca Pellegrini alla Juve nell'ambito dello scambio con Spinazzola. Il bilancio viene sistemato da un'altra partenza, quella di Gerson: il centrocampista brasiliano, acquistato per 16,5 milioni dal Fluminense nell'estate 2016 e ceduto in prestito la passata stagione alla Fiorentina, andrà a titolo definitivo alla Dinamo Mosca per 10 milioni. Le prestazioni non esaltanti del giocatore ne hanno abbassato il valore complessivo, ma per la Roma, grazie agli ammortamenti, si realizza comunque una plusvalenza.