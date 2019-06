L'ATLETICO TENTA INSIGNE

24/06/2019

L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto sul futuro di Lorenzo Insigne e spiega che Mino Raiola è al lavoro per un possibile trasferimento del trequartista da Napoli a Madrid. Sponda Atletico, dove i Colchoneros lo tentano: per De Laurentiis serve una proposta da almeno 65 milioni di euro, mentre intanto il presidente non è intenzionato a prolungare con Insigne per un'altra stagione, visto il rinnovo di due anni fa e il rendimento non eccelso dell'ultima annata.