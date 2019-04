L'AGENTE DI FEDERICO VALVERDE: "IL NAPOLI E' INTERESSATO"

02/04/2019

Edgardo Lasalvia, uno degli agenti del calciatore del Real Madrid, Federico Valverde, ha confermato l'interesse del Napoli. "Qualcuno della dirigenza del Napoli ha parlato con il mio socio Gerardo Rabajda che, con me, rappresenta Federico Valverde. Il contatto c'è stato circa un mese fa è, in quella occasione, il Napoli ha manifestato l'interesse ed il gradimento per il calciatore. Al momento non c'è niente di più di questo anche perché Federico è concentrato sul Real Madrid e vuole provare a convincere Zidane e la dirigenza del Real Madrid a puntare su di lui. E' un professionista ed ora pensa solo al Real Madrid. Posso comunque confermare come, per noi, Napoli sia una piazza gradita, sia come città che come club. Per noi è un orgoglio che un club con la storia del Napoli sia interessato ad un nostro giocatore", ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli.