L'agente di Cutrone spaventa il Milan: "Se resta? Vedremo..."

25/02/2019

Da salvatore della patria per una stagione e mezza, chiamato a porre rimedio alla scarsa vena realizzativa dei vari Kalinic, André Silva e Higuain, a ruota di scorta di Piatek, che a suon di gol è diventato il nuovo idolo dei tifosi rossoneri e sta portando il Milan in Champions League. Con il passare delle settimane è cresciuto il pal di pancia di Cutrone, il muso è diventato sempre più lungo e per la prima volta il bomber classe 1998 comincia a pensare all'addio al Milan. L'Atletico Madrid ha già chiesto informazioni e in casa rossonera stanno pensando di sacrificarlo sull'altare del bilancio: Leonardo e Maldini avrebbero già fissato il prezzo (30-40 milioni). La frase sibillina del suo procuratore non fa altro che confermare il malumore ormai non più nascosto del bomber venuto fuori dalla Primavera.