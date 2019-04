L'AGENTE DI CORREA: "NAPOLI? È PRESTO"

16/04/2019

Negli ultimi giorni sono circolate alcune voci che accostano Joaquin Correa al Napoli per la prossima stagione e Guillermo Giacomazzi, membro dell'entourage del giocatore della Lazio, a Radio Kiss Kiss non ha chiuso la porta agli azzurri: "Devono ancora finire i campionati e bisognerà capire quali saranno gli esiti della stagione, chi andrà in Champions e chi no. Se c'è un interesse del Napoli per Correa siamo gratificati come agenzia perchè è una grande piazza. Ma Correa non gioca in una squadra piccola, gioca in una squadra importante. È troppo presto per parlarne".