KAKÀ: "BOBAN-MILAN? NON MI HA DETTO NIENTE"

06/06/2019

"Boban al Milan? Non mi ha detto niente, abbiamo parlato di altre cose". Così Ricardo Kakà, ex giocatore del Milan, parlando ai microfoni di Sky Sport a margine della tradizionale amichevole fra le vecchie glorie con il presidente della Fifa Gianni Infantino. Parlando della stagione del Milan, l'ex centrocampista brasiliano ha detto: "Mi dispiace che per un punto non siamo andati in Champions, ma si vede la ripresa. Con questi cambiamenti vediamo che succede, c'è Paolo Maldini che rimane in società ma penso siamo sulla strada giusta".