JUVENTUS, ICARDI O... HIGUAIN PER AFFIANCARE CR7

21/05/2019

Secondo Tuttosport, la Juventus è alla ricerca di una prima punta per lasciare Cristiano Ronaldo più libero di svariare in campo. Mauro Icardi è uno dei nomi più caldi ma attenzione anche alla situazione di Gonzalo Higuain, che il Chelsea potrebbe rispedire a Torino: soprattutto se arrivasse Sarri, il Pipita potrebbe riprendersi il posto in attacco.