JUVE, UN ALTRO KEAN: PRESO IL NIPOTE DI MOISE

09/05/2019

Non solo Moise. La Juventus ha ingaggiato, per le sue giovanili, anche Alan, nipote di Kean, difensore classe 2007. Figlio di Fadel, fratellastro della punta bianconera, Alan Kean è nato a Biella e gioca da 6 anni nelle giovanili della Biellese, ma tra pochi mesi entrerà definitivamente a far parte degli Esordienti della Juventus.