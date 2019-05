JUVE, ULTIMO GIORNO DI ARSENAL PER RAMSEY

16/05/2019

Dopo essere già stato omaggiato da tutta la tifoseria dei Gunners al termine della gara pareggiata tra Arsenal e Brighton undici giorni fa all'Emirates Stadium, Aaron Ramsey ora ha ricevuto anche i saluti da parte del club. Oggi è stato infatti l'ultimo giorno per il giocatore gallese al centro di allenamento dei londinesi, pronto ora a dare ufficialmente inizio alla sua nuova avventura alla Juventus. Primo acquisto dei bianconeri per la prossima stagione, Ramsey è stato celebrato dall'Arsenal con una bandiera che lo ritrae e la scritta "Solo un Aaron Ramsey". Immagine poi resa pubblica dal club attraverso un tweet, accompagnato dalla frase "Ultimo giorno all'Arsenal Training Centre per Aaron Ramsey. Grazie di tutto, Rambo".