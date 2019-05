JUVE, RONALDO: "A MADRID MI CHIEDONO DI TORNARE"

03/05/2019

"La gente di Madrid mi vuole ancora bene, mi conosce, sa che ho dato molto al club e loro mi hanno dato tanto. Quando mi incontrano per strada mi dicono: 'Cris, torna a casa, questa casa è sempre tua'. È una cosa che mi piace sentire". Così Cristiano Ronaldo in un altro stralcio della lunga intervista concessa a 'ICON', rivista di 'El Pais' e ripresa dai media iberici. "Gli spagnoli mi hanno trattato bene. Ho voluto dare loro un lavoro, a prescindere dai problemi che ho avuto con il Tesoro, perché non li dimentico. La mia vita è un libro aperto e io vado sempre a testa alta", ha aggiunto il fuoriclasse portoghese con riferimento a una serie di attività imprenditoriali che ha avviato nella capitale spagnole, fra cui ultima una clinica per il trapianto dei capelli.