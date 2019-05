JUVE, PJANIC: "IL PSG? TUTTO E' POSSIBILE"

05/05/2019

"Il Psg? E' uni dei club più importanti in Europa, tutto è possibile". Ospite negli studi di Canal+, in Francia, Miralem Pjanic non esclude un suo addio alla Juventus alla fine di questa stagione per fare ritorno nella Ligue 1. "Tutto è possibile, sono in Italia da otto anni, sono in un grandissimo club e tutti devono essere d'accordo", ha risposto il bosniaco a una domanda su un suo possibile approdo al Paris Saint-Germain.