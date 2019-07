JUVE, PERIN VICINO AL BENFICA

16/07/2019

Titoli di coda vicini per Mattia Perin alla Juve. A Torino è arrivato Vieira, presidente del Benfica sbarcato in Italia per convincere il portiere ad accettare l'offerta del club portoghese (ingaggio da 2,5 mln a stagione). L'impressione è che l'affare, salvo sorprese dell'ultimo momento, andrà a buon fine. Nell'operazione con la Juve, inoltre, il Benfica dovrebbe inserire anche Joao Ferreira, terzino destro di 18 anni che arriverebbe a Torino in prestito con obbligo di riscatto.