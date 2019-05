JUVE, PARATICI A PARIGI PER RABIOT

03/05/2019

Il nome di Adrien Rabiot torna di moda in casa Juventus. Tuttosport racconta di un viaggio di Fabio Paratici a Parigi per incontrare la madre-agente del centrocampista del Psg, ma spiega anche che i bianconeri, prima di chiudere l'affare a parametro zero, vogliono sondare la possibilità di arrivare a Paul Pogba, che potrebbe chiedere la cessione al Manchester United qualora non arrivasse la qualificazione in Champions League.