JUVE, OFFERTO HIGUAIN ALLA ROMA

02/04/2019

In attesa di giugno, la Juve comincia a pianificare le operazioni in uscita. In particolare, stando a Calciomercato.com, i bianconeri starebbero cercando di trovare una sistemazione a Higuain, ormai destinato a lasciare il Chelsea a fine stazione. L'argentino sarebbe stato proposto alla Roma per coprire la possibile partenza di Dzeko, ma i giallorossi avrebbero già risposto picche.