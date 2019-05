JUVE, LIPPI: "IL DOPO ALLEGRI PUÒ ARRIVARE DALLE COPPE"

20/05/2019

Anche Marcello Lippi ha detto la sua sul prossimo allenatore della Juve. "È abbastanza difficile pensare che la Juve non abbia un'alternativa pronta, però anche vero che ci sono manifestazioni non ancora terminate - ha spiegato a margine dell'ottava edizione della Hall of Fame del calcio italiano -. Vedremo se l'allenatore della Juve uscirà da una di queste, allora avremo capito perché".