JUVE, KROOS TRA LE RICHIESTE DI ALLEGRI

17/05/2019

In attesa di capire il futuro di Allegri sulla panchina della Juve, dal Corriere dello Sport arriva un'indiscrezione di mercato su uno dei rinforzi che il tecnico avrebbe in mente per rinforzare i bianconeri in caso di permanenza a Torino. Si tratta di Toni Kroos, gioiello del Real ritenuto non più intoccabile a Madrid.