JUVE, IL BESIKTAS PUNTA KHEDIRA

23/06/2019

Sami Khedira sembra destinato a lasciare la Juve. Il tedesco non rientra infatti nei piani di Sarri e, nonostante il recente rinnovo fino al 2021, ormai è in uscita. Trovargli una nuova sistemazione non sarà semplice visto l'ingaggio da 5 milioni di euro netti, ma Paratici potrebbe risolvere tutto con una risoluzione consensuale. Negli ultimi giorni, inoltre, sulle sue tracce si sarebbe messo il Besiktas.