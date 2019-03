JUVE: IDEA ALDERWEIRELD

29/03/2019

La Juve pensa ad Alderweireld per rinforzare la difesa. Il giocatore del Tottenham, in scadenza nel 2020, ha una clausola di 25 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro) ma Paratici starebbe valutando una possibile trattativa con gli inglesi. Il belga può giocare sia come difensore centrale che come terzino destro.