JUVE, FATTA PER TRAORE'

12/06/2019

Che beffa per la Fiorentina: il centrocampista Hamed Traorè dell'Empoli va alla Juventus. Una storia strana con un epilogo a sorpresa che il presidente dei toscani, Fabrizio Corsi, ha raccontato a Tuttomercatoweb in maniera abbastanza esplicita: "L'affare con la Juventus è in dirittura d'arrivo, mancano solo le firme ma c'è la parola e tutto è definito".