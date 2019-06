JUVE, DOMANI IL SÌ DI RABIOT

24/06/2019

Juventus vicinissima ad Adrien Rabiot. Stando a quanto riferisce il sito gianlucadimarzio.com, domani dovrebbe arrivare il "sì" definitivo del centrocampista che si sta separando dal Psg. Per la firma bisognerà aspettare il 1° luglio, quando il giocatore sarà definitivamente svincolato dal club campione di Francia. Per i bianconeri sarebbe il secondo colpo a parametro zero dopo Aaron Ramsey.