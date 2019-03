JUVE, ALLEGRI: "FUTURO? A FINE ANNO PARLERO' CON AGNELLI, PARATICI E NEDVED"

16/03/2019

"Il futuro non dipendeva dall'Atletico, a fine anno come abbiamo deciso parleremo col presidente, con Paratici, con Nedved e vedremo il da fare. In questo momento però non ha senso parlarne, viviamo e godiamoci questo momento". Parole del tecnico della Juve Max Allegri nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta a Marassi contro il Genoa.