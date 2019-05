JULIO BAPTISTA ANNUNCIA IL RITIRO

23/05/2019

Julio Baptista, centrocampista offensivo classe '81, che in passato ha vestito anche la maglia della Roma, ha annunciato il ritiro: "Jo sempre cercato di dare il meglio di me in tutti quei club che ho avuto la fortuna di rappresentare: San Paolo, Siviglia, Real Madrid, Arsenal, Roma, Malaga, Cruzeiro, Orlando City e Cluj. Ora è tempo di farsi da parte, comincio una nuova vita. Grazie!".