INTER, SPALLETTI: "SE RESTO, MI SORPRENDEREI"

26/05/2019

"Io via? Non so, ma a questo punto se va a finire in modo diverso sì che mi sorprendo: non siamo mica su scherzi a parte?...". Così Luciano Spalletti dà l'addio all'Inter, dopo la vittoria sull'Empoli che consegna ai nerazzurri la qualificazione in Champions. "Quando Conte è stato messo in discussione alla Juve dopo l'Ajax...", il lapsus in cui è incappato Spalletti. "Intendevo Allegri - ha aggiunto sorridendo - . Il giorno dopo Agnelli ha fatto una conferenza per difenderlo: bisognerebbe imparare da certi comportamenti..".