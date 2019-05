INTER, SIMEONE: "GODIN GIOCHERÀ IN ITALIA"

11/05/2019

L'Inter aspetta Diego Godin. Il difensore ha già annunciato l'addio dall'Atletico Madrid ma non la sua destinazione, un indizio in più se lo è lasciato scappare Diego Pablo Simeone, tecnico dei Colchoneros: "Ci ha dato tutto, proseguirà la sua carriera in Italia trasmettendo anche lì i suoi punti di forza".