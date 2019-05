INTER, SI RIAPRE LA PISTA SANCHEZ

15/05/2019

Alexis Sanchez-Inter, possibile una nuova chance per un matrimonio che poteva concludersi già in due occasioni (prima del passaggio del cileno dall'Udinese al Barcellona e prima del trasferimento Barça-Manchester United). I media inglesi, Mirror su tutti, sono convinti che i Red Devils sarebbero disposti a cederlo all'Inter in prestito con diritto di riscatto pagando metà dello stipendio del giocatore: 500.000 sterline a settimana, circa 28 milioni di euro lordi all'anno.