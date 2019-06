INTER: SENSI, AD DEL SASSUOLO IN SEDE

27/06/2019

Stretta finale per Sensi all'Inter. E' da poco arrivato nella sede nerazzurra l'ad del Sassuolo Carnevali per chiudere la trattativa che porterà alla corte di Conte il centrocampista. Al club neroverde 5 milioni per il prestito più 25 di riscatto: da definire la contropartita tecnica.