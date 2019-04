INTER, SCAMBIO ICARDI-CAVANI?

24/04/2019

Sirene francesi per Mauro Icardi. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Atletico Madrid è stato sorpassato dal Paris Saint-Germain, che ha messo l'attaccante argentino dell'Inter in cima alla lista della spesa per il prossimo mercato estivo. Quando Icardi potrebbe prendere il posto dell'uruguaiano Edinson Cavani (dato in partenza da Parigi) nel tridente con Neymar e Mbappé.