INTER, POLITANO: "VOGLIO RESTARE"

01/04/2019

"Ho avuto tanti alti e bassi in questa stagione, ma è normale che li abbia avuti perché ho giocato tante competizioni e non ero abituato. Sono contento della mia stagione, voglio chiudere bene la stagione ed essere riscattato, la mia ambizione è quella di restare all'Inter". Ha le idee chiare sul proprio futuro Matteo Politano, intervistato da Dazn a due giorni dal match di campionato in casa del Genoa. "A volte mi fermo un attimo, invece di attaccare la porta, in quello devo migliorare. Altre volte faccio fatica a gestirmi, vorrei dare sempre il massimo - ha aggiunto l'attaccante nerazzurro - Il movimento a rientrare? È un movimento che alleno continuamente, è la mia caratteristica, anche dopo allenamento mi fermo con Handanovic per provare quella giocata. Fino al tiro sembro Robben? Si, il problema è dopo", ha aggiunto ridendo. "Robben è un giocatore che guardo, mi è sempre piaciuto. È simile a me, per quanto sia più forte, è un modello - ha concluso - Il rapporto con Spalletti? Con il mister ho un ottimo rapporto. Mi dà tanti consigli e parliamo spesso, mi dice di stare vicino alla porta", ha concluso.