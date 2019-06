INTER, NAINGGOLAN IN BILICO

04/06/2019

Un anno fa il suo passaggio dalla Roma all’Inter rappresentò una delle operazioni più clamorose della sessione estiva di calciomercato, oggi Radja Nainggolan potrebbe riscoprirsi grande protagonista del mercato, ma in una veste del tutto diversa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Ninja dopo una stagione vissuta tra molti alti e bassi oggi vede la sua permanenza a Milano in bilico. A cambiare la situazione la mancata conferma in panchina di Luciano Spalletti che, dopo averlo avuto alla Roma, l’ha poi rivoluto con se all’Inter. Se Conte non vorrà puntare su di lui, ci sono offerte dalla Cina.