INTER, LE RICHIESTE DEL MANCHESTER PER LUKAKU

16/07/2019

L'Inter non si arrende, ma la strada per arrivare a Romelu Lukaku è in salita. Una montagna da scalare che si chiama Manchester United. I Red Devils non hanno la necessità economica di vendere il centravanti e quindi non sono intenzionati a fare sconti. La richiesta di circa 80 milioni di euro quindi non è trattatibile e Ausilio l'ha capito settimana scorsa quando è volato direttamente in Inghilterra. Il bomber belga si muove solo a titolo definitivo, al massimo con un pagamento dilazionato in due rate.