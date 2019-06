INTER: IN SEDE L'AGENTE DI AGOUME'

05/06/2019

Inter, stretta per Lucien Agoumé. Nella sede nerazzurra sono arrivati l'agente Djibril Niang e Crescenzo Cecere, intermediario dell'operazione, per definire gli ultimi dettagli per l'arrivo del gioiellino classe 2002 del Sochaux. Costo dell'operazione 4,5 milioni di euro.