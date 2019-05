INTER, GAGLIARDINI PER ARRIVARE A CHIESA

23/05/2019

Roberto Gagliardini è la carta dell'Inter per arrivare a Federico Chiesa. Stando a Firenzeviola.it, il centrocampista nerazzurro potrebbe essere inserito infatti nella trattativa per abbassare il costo del cartellino dell'esterno. Idea che non dispiacerebbe all'ex Atalanta, a patto però che la Viola resti in Serie A.