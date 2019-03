INTER E ROMA TORNANO SU KOVACIC

22/03/2019

Mateo Kovacic è destinato a tornare al Real Madrid se il ricorso del Chelsea per il mercato bloccato non verrà accolto. Il croato è in prestito secco a Londra e non sarà rinnovato o riscattato con le limitazioni. Un'occasione per Inter e Roma visto che a Madrid, dove è tornato Zidane, Kovacic non avrà spazio. Il contratto è in scadenza nel 2021.