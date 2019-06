INTER, BRUNO FERNANDES NEL MIRINO

05/06/2019

Fino a qualche settimana fa era il Manchester City la principale pretendente per Bruno Fernandes: ora la situazione è cambiata, complice l'indecisione del club inglese di affondare definitivamente il colpo. Di questa fase di impasse potrebbe approfittarne, un po' a sorpresa, l'Inter: secondo quanto riportato da 'O Jogo', i nerazzurri sarebbero intenzionati a sfidare Pep Guardiola per convincere il portoghese a tornare in Italia dopo le esperienze con Novara e Udinese. L'asso nella manica dei nerazzurri sarebbe proprio quel Joao Mario che allo Sporting Lisbona lasciò un ottimo ricordo. L'inserimento del classe 1993 potrebbe risultare decisivo per convincere i 'Leões' a mollare la presa sul giocatore.