INTER, ACCELERATA PER DZEKO

03/06/2019

Stretta finale per l'affare Dzeko in casa Inter. Per i nerazzurri sull'asse Milano-Roma sarà infatti una settimana decisiva per il passaggio del bomber bosniaco alla corte di Conte. Nei prossimi giorni è previsto un vertice con la Roma per chiudere la trattativa, in cui potrebbe essere inserito anche un giovane in stile Zaniolo. I giallorossi valutano l'attaccante 10-12 milioni e il giocatore avrebbe già un'intesa di massima con l'Inter per un biennale con opzione per il terzo anno.