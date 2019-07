IN SPAGNA: "IL REAL PREFERIREBBE VENDERE JAMES RODRIGUEZ AL NAPOLI"

08/07/2019

Continua a tenere banco la telenovela legata a James Rodriguez. Secondo quanto scrive As il Real Madrid preferirebbe vendere il colombiano al Napoli e non ai cugini dell'Atletico, rivali nella Liga. Il problema è che i colchoneros sarebbero disposti a soddisfare le richieste economiche dei blancos (42 milioni più bonus) mentre gli azzurri non si sono spinti fino a questa cifra. Inoltre il giocatore metterebbe al primo posto l'opzione spagnola e non quella italiana.