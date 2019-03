22/03/2019

Maurizio Sarri è sempre più vicino all'addio alla panchina del Chelsea. Secondo il Mail, l'allenatore italiano è considerato già out: per i bookmakers inglesi sarà il prossimo allenatore licenziato fra quelli di Premier League. Per la sua successione sulla panchina del Chelsea, nell'immediato, circolano due nomi: quelli del portoghese Nuno Espirito Santo, attualmente sulla panchina del Wolverhampton, e dell'inglese Frank Lampard, grande ex dei 'Blues', che allena il Derby County, squadra della Championship, la II Divisione inglese.