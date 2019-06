IL VALENCIA STRINGE PER RAFINHA

30/06/2019

Continuano gli affari di mercato tra Barcellona e Valencia. Dopo lo scambio Cillessen-Neto, è sul punto di chiudersi la trattativa per portare alla corte di Marcelino l'ex Inter Rafinha. Secondo quanto riporta AS il Valencia ha raggiunto un accordo con il giocatore ma non ancora quello con il club blaugrana.